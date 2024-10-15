شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 23 مليار جنيه أرباح.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت مؤشرات البورصة المصرية مكاسب قوية لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 23 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 2.182 تيريلون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 92.7 مليار جنيه. مؤشر إيجي إكس وارتفع المؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.03 % لتبلغ 30584.24 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنحو 3.04% ليبلغ مستوى 7569.6 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر(إيجي إكس100) الأوسع نطاقًا والذي زاد بنحو 2.52% ليبلغ 10713.28 نقطة.