شكرا لقرائتكم خبر عن «الباحة»: إتمام نقل كامل حصص الشركاء في «المراكز الراقية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية نقل كامل حصص الشركاء بشركة المراكز الراقية المحدودة، لتصبح ملكية شركة الباحة بـ"الراقية" وشركتها التابعة شركة إشراقة الإقليمية للتطوير والاستثمار العقاري نسبة 100%.
وكانت الشركة قد أعلنت في 7 أغسطس الماضي على موقع تداول السعودية توقيع اتفاقية بيع وشراء حصص في شركة المراكز الراقية المحدودة وشركتها التابعة.
وبحسب الشركة، سيصبح اسم الشركة بعد توثيق العقد لدى وزارة التجارة (شركة المراكز الراقية المحدودة - شركة شخص واحد) وكذلك (شركة إشراقة الإقليمية للتطوير والاستثمار العقاري - شركة شخص واحد) والتي تمتلكهم حالياً شركة الباحة للاستثمار والتنمية بنسبة 100 %.
وأفادت بأنه جار العمل على تحويل الشركات التابعة والمملوكة لشركة الباحة بنسبة 100 % إلى فروع (1- شركة المراكز الراقية المحدودة 2- شركة إشراقة الإقليمية للتطوير والاستثمار العقاري).
وأضافت أن قيمة الصفقة بلغت نحو 19.6 مليون ريال، فيما بلغت تكاليف الاستشارات القانونية والتقييمات العقارية وتقييمات المنشأة الاقتصادية مبلغ وقدره 316,000 ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت في 7 أغسطس الماضي على موقع تداول السعودية توقيع اتفاقية بيع وشراء حصص في شركة المراكز الراقية المحدودة وشركتها التابعة.
وبحسب الشركة، سيصبح اسم الشركة بعد توثيق العقد لدى وزارة التجارة (شركة المراكز الراقية المحدودة - شركة شخص واحد) وكذلك (شركة إشراقة الإقليمية للتطوير والاستثمار العقاري - شركة شخص واحد) والتي تمتلكهم حالياً شركة الباحة للاستثمار والتنمية بنسبة 100 %.
وأفادت بأنه جار العمل على تحويل الشركات التابعة والمملوكة لشركة الباحة بنسبة 100 % إلى فروع (1- شركة المراكز الراقية المحدودة 2- شركة إشراقة الإقليمية للتطوير والاستثمار العقاري).
وأضافت أن قيمة الصفقة بلغت نحو 19.6 مليون ريال، فيما بلغت تكاليف الاستشارات القانونية والتقييمات العقارية وتقييمات المنشأة الاقتصادية مبلغ وقدره 316,000 ريال.