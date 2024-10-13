شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياض للتعمير» مطورا لصندوق استثمار عقاري بقيمة 2.1 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الرياض للتعمير، الخميس الماضي، اتفاقية تعيينها كمطور لصندوق استثماري عقاري بحجم يتجاوز 2.1 مليار ريال مدار من قبل شركة العربي المالية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن اتفاقية تطوير بنية تحتية لصندوق استثمار عقاري، فيما ستحدد قيمة العقد لاحقا.
وأفادت بأن العقد يشمل: تطوير البنية التحتية لمشروع يمتد على مساحة 1.8 مليون متر مربع في شرق الرياض.
ويأتي هذا المشروع ليعكس قدرات وخبرات شركة الرياض للتعمير وسجلها التاريخي في تطوير مشروعات البنية التحتية.
وأضافت ان مدة العقد 4 سنوات، فيما ستحدد الأثر المالي لاحقا.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن اتفاقية تطوير بنية تحتية لصندوق استثمار عقاري، فيما ستحدد قيمة العقد لاحقا.
وأفادت بأن العقد يشمل: تطوير البنية التحتية لمشروع يمتد على مساحة 1.8 مليون متر مربع في شرق الرياض.
ويأتي هذا المشروع ليعكس قدرات وخبرات شركة الرياض للتعمير وسجلها التاريخي في تطوير مشروعات البنية التحتية.
وأضافت ان مدة العقد 4 سنوات، فيما ستحدد الأثر المالي لاحقا.