شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية سياحة المغامرات ومد برنامج تحفيز الطيران أبرز حصاد وزارة السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة السياحة والآثار، حصاد أنشطة الوزارة خلال الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر الجاري، شملت اجتماعات مع القطاع الخاص، وقيادات الوزارة للترويج الاستثمار السياحي والآثار.

اجتماع وزير السياحة والآثار مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية المنتخب

عقد الوزير، اجتماعه الأول مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية والذي تم تشكيله بالكامل في أغسطس الماضي، حيث أكد أن الفترة المقبلة ستشهد بداية تعاون جديد وهامة بين الوزارة والاتحاد والغرف السياحية بما يحقق المستهدفات من صناعة السياحة في مصر.

كما أكد الوزير على أهمية العمل على خلق منتجات سياحية جديدة من خلال دمج أكثر من منتج سياحي بصورة مبتكرة وتنمية المنتجات السياحية الموجودة بالفعل، واستعرض أبرز محاور الاستراتيجية الحالية للوزارة.

كما تم مناقشة تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وملف الحج والعمرة، ورفع كفاءة العاملين بالسياحة، والترويج لمنتج السياحة النيلية، ومسار رحلة العائلة المقدسة بمصر، وسياحة المغامرات، والترويج للمقاصد السياحية مثل الساحل الشمالي، ومرسى علم، وسانت كاترين.

وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار

ترأس الوزير، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار منذ توليه مهام منصبه وزيراً للسياحة والآثار، حيث تم استعراض ومناقشة سياسات تحفيز الطيران التي تقدمها الوزارة للحفاظ على ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، وتم استعراض مؤشرات ما حققه برنامج تحفيز الطيران خلال موسم الصيف الحالي مقارنة بموسم الصيف الماضي.

كما تم مناقشة السياسة المقترحة لبرنامج تحفيز الطيران، حيث وافق مجلس الإدارة على مد برنامج تحفيز الطيران الحالي لموسم الشتاء المقبل، مع إجراء بعض التعديلات عليه.

مشاركة نائب وزير السياحة والآثار كضيف شرف في ورشة العمل السياحية التي أقامتها سفارة زامبيا بالقاهرة

نيابة عن الوزير، شاركت نائب الوزير، كضيف شرف في ورشة العمل السياحية التي تقيمها سفارة جمهورية زامبيا بالقاهرة لتعزيز التعاون السياحي وحركة السياحة البينية بين مصر وزامبيا.

وخلال ورشة العمل، ألقت نائب الوزير كلمة أكدت فيها على أن تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية يمثل أولوية في السياسة الخارجية المصرية، كما أشارت إلى علاقات التعاون التاريخية التي تربط بين مصر وزامبيا ولاسيما في مجال السياحة.

وأكدت على أهمية توحيد الجهود لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، مشيرة إلى أن صناعة السياحة تعد أمر محوري بالنسبة لزامبيا كما هو الحال بالنسبة لمصر، كما أنها تعد وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، وتعزيز الحفاظ على الطبيعة.

توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة التراث الثقافي البروسي

وقع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومدير المتحف المصري ببرلين، مذكرة تفاهم بين المجلس ومؤسسة التراث الثقافي البروسي ببرلين لإعادة اكتشاف المخطوطات والبرديات الأثرية بمتاحف الآثار بمصر، ما يساهم في الحفاظ على البرديات والمخطوطات المخزنة أو المعروضة بالمتاحف التابعة للمجلس.

وتضمنت المذكرة أعمال تسجيل وتوثيق وأرشفة وتصنيف البرديات والمخطوطات والتصوير الرقمي لها، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل بالبلدين، للمرممين وأمناء المتاحف بالمجلس، وكذلك ترميم 400 قطعة أثرية من مقتنيات المتاحف و100 قطعة أخرى من المخازن المتحفية التابعة للمجلس.

منطقة اهرامات الجيزة تستقبل رئيس وزراء ولاية بافاريا

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، رئيس وزراء ولاية بافاريا والوفد المرافق له، وذلك علي هامش زيارتهم لمصر، رافقهم خلال الزيارة السفير الألماني بالقاهرة، حيث تم اصطحابهم في جولة تفقدية داخل المنطقة الأثرية، تضمنت هرم خوفو ومنطقة البانوراما وتمثال أبو الهول.

وحرص رئيس وزراء بافاريا والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكارية تخليدا لهذه الزيارة، كما قام بإجراء عدد من اللقاءات التلفزيونية التي أعرب خلالها عن سعادته بزيارة منطقة الأهرامات. كما زار منطقة خان الخليلي واستمتع بالأكلات المصرية التراثية على متن فلوكة في نهر النيل.

تنظيم برنامج سياحي لضيوف مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط

نظمت الوزارة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، برنامجاً سياحياً لضيوف مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط في دورته الأربعين، والمقام حالياً تحت رعاية الوزارة، ووزارة الثقافة، ومحافظة الإسكندرية.

وقد قام المشاركون في البرنامج السياحي بجولة بمنطقة أهرامات الجيزة، كما زاروا المناطق المفتوحة للزيارة بالمتحف المصري الكبير. كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية.

انطلاق رحلة ركوب الدراجات الهوائية من الغردقة لمرسى علم ورحلة سياحية بالدراجات النارية لجنوب سيناء

قامت الوزارة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، برعاية رحلة الدراجات الهوائية التي انطلقت من مدينة الغردقة إلى وادي لحمي بمدينة مرسي علم بالبحر الأحمر، حيث شارك بالرحلة 55 دراج من مختلف الجنسيات من بينها مصر والسعودية والإمارات والأردن.

كما تم تنظيم رحلة سياحية إلى محافظة جنوب سيناء، شارك فيها ما يقرب من 50 فرد من المصريين والأجانب، وتستمر حتى 8 أكتوبر الجاري، ويمر المشاركون بها على مدينة العين السخنة مروراً بمدن دهب وشرم الشيخ وسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.

متاحف الآثار تكرس القطع المختارة لشهر أكتوبر لتسليط الضوء على البراعة العسكرية للمصريين القدماء

تحت عنوان "عظمة الانتصار في التاريخ المصري"، وقع اختيار الجمهور هذا الشهر على القطع الأثرية التي تسلط الضوء على الحروب التي خاضتها مصر على مر العصور، وبالقادة العسكريين، والأسلحة، والمعبودات الخاصة بالحرب في مصر القديمة، وذلك احتفالاً بنصر أكتوبر المجيد.

كما أقامت عدد من متاحف الآثار التابعة للمجلس الأعلى للآثار، مجموعة من المعارض المؤقتة والفعاليات الثقافية والورش التعليمية والندوات التثقيفية وذلك عن نصر أكتوبر المجيد.

"إرادة شعب".. معرض مؤقت بمتحف الحضارة بمناسبة احتفالات أكتوبر المجيدة

يقيم المتحف القومي للحضارة المصرية عدة معارض مؤقتة وعدد من الفعاليات الثقافية والورش التعليمية والحفلات الفنية والتثقيفية بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيد.

ويضم معرض "إرادة شعب"، مجموعة متميزة من مقتنيات المتحف من بينها نماذج لأسلحة تعرض لأول مرة، تُبرز تطور العسكرية المصرية وتاريخها وبطولاتها الخالدة، والحروب التي قادها الجيش المصري أقدم مؤسسة عسكرية عبر العصور.

كما يضم، المعرض الوثائقي "صناع النصر"، مجموعة من المقتنيات والطوابع التذكارية والكتب والجرائد الوثائقية عن حرب أكتوبر ونماذج من خطابات الأسرى، ونماذج من متعلقات وبطولات بعض الفدائين.