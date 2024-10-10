شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.33% بختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.189 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 30762 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 38099 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 13351 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7468 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 10642 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3209 نقطة.