شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 13 مليار ريال.. 218 مليون عملية نقاط بيع في المملكة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

عمليات نقاط البيع

عدد عمليات نقاط البيع

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 29 سبتمبر - 05 أكتوبر 2024م, 218.525.000 عملية، بقيمة 13.737.373.000 ريال، مقابل 13.392.037.000 ريال، عن المدة السابقة نفسها.ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6.131.000 بقيمة 757.310.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.687.000 بقيمة 381.121.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 197.000 بقيمة 196.833.000 ريال.كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.256.000 بقيمة 238.024.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 17.341.000 بقيمة 958.064.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 8.789.000 بقيمة 922.640.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.370.000 بقيمة 349.398.000 ريال.وبلغ عدد العمليات في الفنادق 694.000 بقيمة 264.287.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 783.000 بقيمة 61.551.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 237.000 بقيمة 263.504.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 24.081.000 بقيمة 1.779.380.000 ريال.ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة 3.065.000 بقيمة 301.043.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 63.367.000 بقيمة 1.950.826.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 54.604.000 بقيمة 2.226.981.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 1.903.000 بقيمة 136.555.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 3.004.000 بقيمة 769.133.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 30.016.000 بقيمة 2.180.725.000 ريال.وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 69.336.000 بقيمة 4.710.934.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 8.661.000 بقيمة 519.724.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 8.855.000 بقيمة 522.103.000 ريال.وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 5.021.000 بقيمة 276.271.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 4.046.000 بقيمة 224.655.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 3.233.000 بقيمة 168.655.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.964.000 بقيمة 316.917.000 ريال.أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ 4.571.000 بقيمة 395.351.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 9.112.000 بقيمة 697.047.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 25.359.000 بقيمة 1.869.634.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 75.369.000 بقيمة 4.036.081.000 ريال.