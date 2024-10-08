الاقتصاد

ألمانيا.. تفاصيل لقاءات وزير الاقتصاد على هامش مؤتمر هامبورغ للاستدامة

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واس - هامبورغ 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم, وزير الصناعة والتجارة السنغالي سيريني جاي ديوب, وذلك على هامش مؤتمر هامبورغ للاستدامة في ألمانيا.
وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات في مجال السياسات الصناعية، وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وزيرة التخطيط الجنوب أفريقية

كما التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم, وزيرة التخطيط والرصد والتقييم في جمهورية جنوب أفريقيا ماروبين راموكجوبا، وذلك على هامش مؤتمر هامبورغ للاستدامة في ألمانيا.

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وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الثنائي في عدد من المجالات، وآخر التطورات ذات الاهتمام المشترك.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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