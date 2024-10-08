شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. تفاصيل لقاءات وزير الاقتصاد على هامش مؤتمر هامبورغ للاستدامة والان نبدء بالتفاصيل

وزيرة التخطيط الجنوب أفريقية

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الدمام - شريف احمد - التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم, وزير الصناعة والتجارة السنغالي سيريني جاي ديوب, وذلك على هامش مؤتمر هامبورغ للاستدامة في ألمانيا.وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات في مجال السياسات الصناعية، وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.كما التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم, وزيرة التخطيط والرصد والتقييم في جمهورية جنوب أفريقيا ماروبين راموكجوبا، وذلك على هامش مؤتمر هامبورغ للاستدامة في ألمانيا.وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الثنائي في عدد من المجالات، وآخر التطورات ذات الاهتمام المشترك.