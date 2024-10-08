شكرا لقرائتكم خبر عن نيوم تنشئ مجمعا لمصانع الخرسانة لدعم «ذا لاين» بـ700 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت نيوم اتفاقية شراكة مع احدى الشركات المحلية، تهدف إلى إنشاء مجمّع مصانع لخلط وإنتاج الخرسانة الخضراء الجاهزة بتكلفة تصل إلى 700 مليون ريال.
وسيضم المجمّع عدداً من المصانع المتخصصة والمصممة لدعم عمليات البناء في "ذا لاين"، المدينة الإدراكية التي يجري تطويرها حالياً في نيوم.
ومن خلال هذه الاتفاقية أيضاً، ستتولى الشركة تشغيل المصانع بعد إنجازها بالكامل، والتي ستبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 20,000 متر مكعب من الخرسانة الخضراء الجاهزة يومياً.
وأضاف: "نحن فخورون بشراكتنا مع المقاولين المحليين ونقدر مساهمتهم في تقدم الأعمال في كل مشاريع نيوم، وبما يحقق أهداف نيوم في أن تكون مركزاً لجذب القادة وروّاد الأعمال المحليين تماشياً مع رؤية السعودية 2030".
ويأتي افتتاح المجمّع، في الوقت الذي تتقدم فيه أعمال البناء في "ذا لاين" بوتيرة متسارعة ، حيث تم صب القواعد الأساسية للبناء، وقد تم إنجاز صب نحو 1000 قاعدة من أصل أكثر من 30,000 قاعدة أساسات في المشروع حتى الآن.
وسيضم المجمّع عدداً من المصانع المتخصصة والمصممة لدعم عمليات البناء في "ذا لاين"، المدينة الإدراكية التي يجري تطويرها حالياً في نيوم.
ومن خلال هذه الاتفاقية أيضاً، ستتولى الشركة تشغيل المصانع بعد إنجازها بالكامل، والتي ستبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 20,000 متر مكعب من الخرسانة الخضراء الجاهزة يومياً.
إنشاء مجمع مصانع الخرسانةقال الرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر: "يمثل إنشاء مجمّع مصانع الخرسانة إنجازاً يضاف إلى سلسلة إنجازات أخرى تبرز التقدم المستمر في مشاريع نيوم، كما يؤكد على مكانة وريادة قطاع البناء في المملكة، والدور المحوري الذي تلعبه الشراكات المحلية في تنفيذ هذا المشروع الاستثنائي المستدام بكفاءة عالية".
وأضاف: "نحن فخورون بشراكتنا مع المقاولين المحليين ونقدر مساهمتهم في تقدم الأعمال في كل مشاريع نيوم، وبما يحقق أهداف نيوم في أن تكون مركزاً لجذب القادة وروّاد الأعمال المحليين تماشياً مع رؤية السعودية 2030".
توظيف أحدث التقنياتوسيعتمد مجمع مصانع الخرسانة المتطور أفضل حلول الاستدامة، بما في ذلك استخدام تقنية احتجاز الكربون واستخدامه (CCU)، وحلول توفير الطاقة، في حين سيتم استخدام معظم الكميات المنتجة في عمليات بناء "ذا لاين"، إذ تُعد الخرسانة مادة أساسية لإنشاء البنية التحتية والمرافق الأساسية في المشروع.
500 وظيفة جديدةومن المقرر أن يباشر المجمّع الجديد عملياته خلال الشهر المقبل، مدعوماً بأسطول من المعدّات والمركبات. ومن المتوقع أن يعمل بكامل طاقته الإنتاجية في عام 2025، وأن يوفر أكثر من 500 وظيفة محلية جديدة.
ويأتي افتتاح المجمّع، في الوقت الذي تتقدم فيه أعمال البناء في "ذا لاين" بوتيرة متسارعة ، حيث تم صب القواعد الأساسية للبناء، وقد تم إنجاز صب نحو 1000 قاعدة من أصل أكثر من 30,000 قاعدة أساسات في المشروع حتى الآن.