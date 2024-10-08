شكرا لقرائتكم خبر عن «سناد القابضة»: سداد «وسيط السعي» 5.2 مليون ريال في دعوى شراء أرض والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.