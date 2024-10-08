شكرا لقرائتكم خبر عن «سناد القابضة»: سداد «وسيط السعي» 5.2 مليون ريال في دعوى شراء أرض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة سناد القابضة آخر التطورات لرفع دعوى قضائية على وسيط السعي لعملية شراء أرض شمال الرياض بمطالبته بإعادة مبلغ 5,239,441 ريال إلى الشركة نتيجة إلغاء صك الأرض.
وقالت الشركة في بيان على موقع تداول السعودية إن وسيط السعي أتم سداد مبلغ المطالبة للشركة تنفيذا للحكم الصادر لصالح الشركة.
وككانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 29/11/1444هـ الموافق 18/06/2023م آخر التطورات لرفع دعوى قضائية في المحكمة العامة بالرياض ضد وسيط السعي (المدعى عليه) لمطالبته بإعادة المبلغ المدفوع له كسعي لعملية شراء أرض شمال الرياض الى الشركة وقدره 5,239,441 ريال وذلك نتيجة إلغاء الصك.
وسيظهر الأثر المالي الإيجابي لتحصيل مبلغ المطالبة في القوائم المالية الموحدة السنوية للشركة عن العام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على موقع تداول السعودية إن وسيط السعي أتم سداد مبلغ المطالبة للشركة تنفيذا للحكم الصادر لصالح الشركة.
وككانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 29/11/1444هـ الموافق 18/06/2023م آخر التطورات لرفع دعوى قضائية في المحكمة العامة بالرياض ضد وسيط السعي (المدعى عليه) لمطالبته بإعادة المبلغ المدفوع له كسعي لعملية شراء أرض شمال الرياض الى الشركة وقدره 5,239,441 ريال وذلك نتيجة إلغاء الصك.
وسيظهر الأثر المالي الإيجابي لتحصيل مبلغ المطالبة في القوائم المالية الموحدة السنوية للشركة عن العام 2024م.