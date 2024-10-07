شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فودافون: تشغيل الجيل الخامس خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، أن تشغيل خدمة الجيل الخامس للمحمول خلال 6 أشهر وفقا لشروط الترخيص، مشيرا إلى أن استقبال الخدمة يتطلب استخدام أجهزة مزودة بال5G، ولا يتطلب تغيير الشريحة.

ووقعت شركات المحمول الثلاث اورانج وإي آند وفودافون تراخيص الجيل الخامس للمحمول بقيمة 150 مليون دولار تمتد ل15 عاماً لكل شركة، فيما وقعت الشركة المصرية للاتصالات محددات تشغيل الخدمة حيث كانت قد وقعت عقود رخصة الجيل الخامس في يناير الماضي بقيمة 150 مليون دولار لمدة 15 عاما.

وأعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، إجمالي قيمة تراخيص الجيل الخامس لشركات المحمول العاملة في مصر " فودافون مصر، اورانج، إي آند مصر" فضلا عن وي التي وقعت في يناير الماضي والتي بلغت 600 مليون دولار للشركات الأربعة بالإضافة إلى 75 مليون دولار قيمة تجديد الترخيص للجيل الخامس.

وأضاف الوزير أنه تم التوقيع اليوم مع الشركات فودافون وإي أند مصر وأورانج بنفس الشروط التي تم توقيعها مع الشركة المصرية للاتصالات وي الذي تم توقيعه في يناير 2024.

وأكد الوزير حرص القطاع على تقديم كل إمكانيات التكنولوجيا لكافة المواطنين، مشيرا إلى أن إطلاق الجيل الخامس يمثل نقلة نوعية في مصر لدعم كافة الخدمات وكل عناصر الخدمات الصوتية والقطاعات المختلفة، كالمدن الذكية القطاعات اللوجستية والزراعية والقطاعات الطبية كافة القطاعات التي تفيد المواطنين.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إنه بالتوقيع على الدفعة الثانية من تراخيص الجيل الخامس لشركات المحمول يعد هذا بمثابة دخول خدمات الجيل الخامس في مصر.

وأضاف أن الجيل الخامس يتضمن العديد من الخدمات الطبية والزراعية التي تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.