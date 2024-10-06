شكرا لقرائتكم خبر عن 23.4 % ارتفاعا فى أسعار الفضة بمصر منذ بداية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الفضة في مصر خلال الفترة من بداية 2024 وحتى نهاية الربع الثالث من العام ارتفاع بنسبة 23.4%، كما ارتفعت الفضة السويسري بنسبة 21.9%، في المقابل ارتفع الذهب في مصر 12.3% منذ بداية العام الجاري في مصر.

ورغم ضعف الطلب المحلي على الذهب خلال الربع الثالث إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، إلا أنه استطاع الارتفاع بشكل أكبر من الفضة بسبب الارتفاعات الحادة التي شهدها سعر الذهب العالمي خلال الربع الثالث من 2024.

سعر أونصة الفضة العالمية ارتفعت خلال الربع الثالث من العام بنسبة 7% بأقل من نسبة ارتفاع الذهب العالمي، وبالتالي لم يقدم سعر الفضة العالمي دعم مناسب لسعر الفضة في مصر كما حدث في حالة الذهب.

ويعد استمرار ارتفاع الفضة خلال 2024 حتى نهاية الربع الثالث من العام، يدل أن الفضة تظل تلعب دوراً في السوق المصرية، وأن الفضة تثبت أنها بديل ادخاري مناسب أمام المصريين وأنها قادرة على تحقيق الملاذ الآمن للمدخرات بل وتحقيق الربح أيضاً إلى جانب الذهب، وفق تحليل جولد بيليون.

وتتميز الفضة عن الذهب بانخفاض سعرها والقدرة على الاستثمار فيها بمبالغ منخفضة مقارنة مع الذهب الذي يحتاج إلى ميزانية كبيرة قد لا تتوفر مع العديدين، هذا بالإضافة إلى احتفاظ الفضة بقيمتها السعرية لفترة أطول بسبب الطلب الصناعي الذي يحافظ على العرض والطلب على الفضة بشكل إيجابي لفترة أطول من الذهب.



