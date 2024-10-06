شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار سيارات «هيونداى توسان NX4» الـ«Facelift» موديل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تم طرح أسعار الشكل الجديد من سيارات هيونداى توسان NX4» الـ«Facelift» موديل 2025 والتى يتم تقديمها عبر 5 فئات في السوق المحلية ، لتبدأ الفئة الأولي بسعر مليون و 890 الف جنيه والفئة الثانية مليون و 990 الف جنيه و الفئة الثالثة بسعر 2مليون و 200 ألف والرابعة بسعر 2 مليون 370 ألف والخامسة والاخيرة بسعر 2 مليون و 525 الف جنيه مصري .



يذكر أن السيارة مجهزة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر مع تكنولوجيا التوربو GDI، يولد قوة تصل إلى 180 حصان عند 5,500 دورة في الدقيقة وعزم دوران أقصى يبلغ 265 نيوتن/متر بين 1,500 و 4,500 دورة في الدقيقة، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود لجميع الطرازات 6.1 كم/لتر.