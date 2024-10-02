شكرا لقرائتكم خبر عن «فقيه الطبية» توقع عقدا لبناء وتأجير مركز طبي في جدة بـ16 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية