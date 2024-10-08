شكرا لقرائتكم خبر عن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو تسجل أول ارتفاع لها منذ 4 شهور والان نبدء بالتفاصيل

ثقة المستثمرين في منطقة اليورو

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير معهد الأبحاث السلوكية "سينتكس" عن ارتفاع مؤشر ثقة المستثمرين في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي إلى سالب 13.8 نقطة.وجاءت مقابل سالب 15.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى سالب 14.6 نقطة فقط.وسجلت ثقة المستثمرين في منطقة اليورو أول ارتفاع لها منذ 4 شهور، وهو ما يشير إلى محاولة جديدة للخروج من دائرة الركود.ويأتي هذا في ظل ارتفاع التوقعات على خلفية خفض سعر الفائدة الرئيسية في المنطقة، وإطلاق الصين سلسلة إجراءات لتحفيز الاقتصاد.

وقال المعهد، إن في حين تراجعت قراءة المؤشر الفرعي لتقييم الأوضاع الحالية إلى أقل مستوياتها منذ عام، ارتفع مؤشر التوقعات.

واستمر تراجع مؤشر تقييم الموقف الحالي للشهر الرابع على التوالي إلى سالب 23.3 نقطة خلال أكتوبر الحالي وهو أقل مستوى له منذ ديسمبر الماضي، مقابل سالب 22.5 نقطة خلال سبتمبر.

في المقابل ارتفع مؤشر التوقعات إلى سالب 3.8 نقطة مقابل سالب 8 نقاط خلال سبتمبر.

خفض الفائدة في أوروبا

وقال معهد سينتكس، إن "المستثمرين لم يتشجعوا فقط بقرارات البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة، وإنما بإجراءات التحفيز الاقتصادي التي أطلقت مؤخرًا في الصين".في الوقت نفسه مازال اقتصاد ألمانيا أكبر اقتصادات أوروبا في حال ركود في الوقت الحالي، ورغم ذلك فإن مؤشر التوقعات للمستثمرين في ألمانيا ارتفع إلى 6.8 نقطة.وارتفع مؤشر ثقة المستثمرين في ألمانيا خلال الشهر الحالي إلى سالب 31.5 نقطة مقابل سالب 34.7 نقطة في الشهر الماضي.