زعيم كوريا الشمالية: بلادنا ستسرع الخطوات نحو التحول إلى قوة عسكرية عظمى تمتلك أسلحة نووية

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله إن "بلاده ستسرع الخطوات نحو التحول إلى قوة عسكرية عظمى تمتلك أسلحة نووية ولن يستبعد استخدامها إذا هاجمها الأعداء".

وأشار كيم، الى أنه "لا ينوي مهاجمة كوريا الجنوبية، لكن إذا حاول العدو استخدام القوة ضد بلادنا، فإن الجيش الكوري الشمالي سيستخدم كل أشكال الهجوم دون تردد، وهو ما "لا يمنع استخدام الأسلحة النووية".

ودعا كيم إلى "تعزيز دفاعات كوريا الشمالية على نطاق واسع"، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن زعيم كوريا الشمالية كشف الشهر الماضي عن منشأة لتخصيب اليورانيوم، وأعرب عن رغبته في توسيع ترسانة بلاده النووية "بشكل كبير".