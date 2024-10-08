الجيش الإسرائيلي: مقتل رقيب أول وإصابة جندي شمالي غزة وإصابة آخر في جنوب لبنان

أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بمقتل "رقيب أول وإصابة جندي بجروح خطيرة في معارك بشمال قطاع غزة"، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ عام.

كما اعترف الجيش بإصابة "جندي بجروح خطيرة خلال معارك في جنوب لبنان".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.