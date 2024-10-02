شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عضو مجلس الإدارة بـ«الوطنية للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الوطنية للتأمين قبول مجلس إداراتها (بالتمرير)، أمس، استقالة عضو مجلس الإدارة طاهر محمد الدباغ.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الشركة تسلمت الاستقالة في تاريخ 26 سبتمبر 2024م وتعتبر سارية المفعول اعتبارا من تاريخ 01 أكتوبر 2024م.
وأضافت أن الاستقالة بسبب ظروف خاصة بعضو مجلس الإدارة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الشركة تسلمت الاستقالة في تاريخ 26 سبتمبر 2024م وتعتبر سارية المفعول اعتبارا من تاريخ 01 أكتوبر 2024م.
وأضافت أن الاستقالة بسبب ظروف خاصة بعضو مجلس الإدارة.