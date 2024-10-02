الاقتصاد

استقالة عضو مجلس الإدارة بـ«الوطنية للتأمين»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الوطنية للتأمين قبول مجلس إداراتها (بالتمرير)، أمس، استقالة عضو مجلس الإدارة طاهر محمد الدباغ.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن الشركة تسلمت الاستقالة في تاريخ 26 سبتمبر 2024م وتعتبر سارية المفعول اعتبارا من تاريخ 01 أكتوبر 2024م.
وأضافت أن الاستقالة بسبب ظروف خاصة بعضو مجلس الإدارة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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