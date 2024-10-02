شكرا لقرائتكم خبر عن حفر 9 آبار استكشافية جديدة.. أهم المعلومات عن حقول بترول جنوب الوادى القابضة والان مع تفاصيل الخبر

تضمنت أهم نتائج الأعمال لجنوب الوادى المصرية القابضة للبترول إجمالي الإنتاج من الزيت الخام لشركات جنوب والشركات التابعة ب حوالي 2ر11 مليون برميل خلال العام وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..

1- متوسط انتاج يومي بلغ 7ر30 ألف برميل.

2- بزيادة نسبتها 36% عن العام السابق.

3- بالإضافة إلى 2200 مليون قدم مكعب غاز مصاحب.

4- وذلك نتيجة لحفر الآبار التنموية بشركات بتروجلف وعش الملاحة وبترونفرتيتى ورحمى.

5- ساهمت فى زيادة الاحتياطى المؤكد الي 185 مليون برميل زيت خام.

6- وفى مجال الاستكشاف هناك 11 اتفاقية سارية بمساحة إجمالية 45 الف كم2.

7- تم الانتهاء في مناطق امتياز البحر الأحمر من المعالجة النهائية لبيانات المسح السيزمي في مرحلته الاولي والتي اظهرت مؤشرات إيجابية.

8- تم حفر 9 آبار استكشافية جديدة باستثمارات نحو 40 ملايين دولار.

9- وساهمت في تحقيق نتائج إيجابية لدعم الإنتاج خاصة من حقل شمال شمال جيسوم لشركة بتروجلف بخليج السويس.