شكرا لقرائتكم خبر عن حفر 9 آبار استكشافية جديدة.. أهم المعلومات عن حقول بترول جنوب الوادى القابضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغولالأربعاء، 02 أكتوبر 2024 12:00 ص
تضمنت أهم نتائج الأعمال لجنوب الوادى المصرية القابضة للبترول إجمالي الإنتاج من الزيت الخام لشركات جنوب والشركات التابعة ب حوالي 2ر11 مليون برميل خلال العام وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..
1- متوسط انتاج يومي بلغ 7ر30 ألف برميل.
2- بزيادة نسبتها 36% عن العام السابق.
3- بالإضافة إلى 2200 مليون قدم مكعب غاز مصاحب.
4- وذلك نتيجة لحفر الآبار التنموية بشركات بتروجلف وعش الملاحة وبترونفرتيتى ورحمى.
5- ساهمت فى زيادة الاحتياطى المؤكد الي 185 مليون برميل زيت خام.
6- وفى مجال الاستكشاف هناك 11 اتفاقية سارية بمساحة إجمالية 45 الف كم2.
7- تم الانتهاء في مناطق امتياز البحر الأحمر من المعالجة النهائية لبيانات المسح السيزمي في مرحلته الاولي والتي اظهرت مؤشرات إيجابية.
8- تم حفر 9 آبار استكشافية جديدة باستثمارات نحو 40 ملايين دولار.
9- وساهمت في تحقيق نتائج إيجابية لدعم الإنتاج خاصة من حقل شمال شمال جيسوم لشركة بتروجلف بخليج السويس.
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