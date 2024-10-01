شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 17 مليار جنيه أرباح.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 17 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 2.201 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 193 مليار جنيه. مؤشر إيجي إكس وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 0.88% ليصل لمستوى 31866.06 نقطة، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 7615.48 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي أضاف نحو 0.95% ليبلغ مستوى 10833.57 نقطة.