شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ استثمار: الدولة تسعى لتوفير سلع جيدة بأسعار مخفضة للمواطن البسيط والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد الشوادفى أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة الزقازيق، إن الحكومة المصرية توجه بتوفير سلع للمستهدفين من المواطنين فى حدود أسعار طبيعية حتى يمكن أن تنافس أسواق التجار الحر، وتوفر للمواطن سلعة جيدة بأسعار مخفضة للمواطن البسيط.

وأضاف محمد الشوادفى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن إستراتيجية الدولة المصرية وهى الحماية الاجتماعية تهدف لتحسين مستوى المعيشة والسعى لجودة حياة أفضل وحماية الطبقة الفقيرة ومتوسطة الدخل.

ولفت محمد الشوادفى إلى أنه فى موازنة 2024/2025 نجد أن استراتيجية الحماية الاجتماعية ارتفعت من 4% إلى 7% وفى نفس الوقت وصلت إلى 340 مليار جنيه، وهى استراتيجية أساسية وثابتة وتأخذ أشكال متعددة، وجهود مخططة ومرسومة لها أهداف محددة.



