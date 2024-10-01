شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. 19 فرصة استثمارية بإيرادات تقارب الـ 400 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل أمانة المنطقة الشرقية تنفيذ عدد المشاريع التطويرية والتنموية والسياحية في محافظة القطيف.

وأشارت إلى ترسية 19 فرصة استثمارية في المحافظة بإجمالي إيرادات تقارب الـ 400 مليون ريال. المشروعات التنموية في القطيف وتشمل مركز الأمير سلطان الحضاري، وسوق الخميس، ومنتزه سيهات، ومجمعات تجارية، ونزل ريفية.

ويأتي ذلك ضمن المستهدفات التنموية للجذب السياحي لتقديم خدمات للسكان والزائرين. مشروعات متنوعة وتتضمن المشاريع التنموية تطوير وإعادة تهيئة لعدد من الشوارع الرئيسية، الرابطة بين مدن وقرى المحافظة وإنشاء مضامير المشي، ومسارات للدراجات.

هذا بالإضافة إلى أعمال التشجير بامتداد الشوارع مع شبكات تصريف مياه الأمطار، وأعمال الإنارة، إضافة إلى تطوير الواجهات البحرية في محافظة القطيف.

