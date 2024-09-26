شكرا لقرائتكم خبر عن "ستوكس" عند أعلى مستوى.. مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

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مؤشرات الأسهم الأوروبية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم، على ارتفاع في ختام تعاملاتها.وأغلق المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي مرتفعًا 1.3 بالمئة عند 525.61 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق، ويقل 0.2 بالمئة عن أعلى مستوى قياسي سجله المؤشر خلال جلساته.وارتفعت أسهم شركات السلع الفاخرة المنكشفة على الصين مثل (إل.في.إم.إتش) و(هيرميس) نحو تسعة بالمئة لكل منها.كما ارتفع مقياس لأكبر 10 شركات سلع فاخرة في أوروبا 6.5 بالمئة. بدورها، قفزت أسهم التعدين 4.3 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار المعادن الأساسية.وصعدت أسهم قطاع التكنولوجيا في أوروبا 3 بالمئة مع قفزة لأسهم شركات أشباه الموصلات بعد توقع شركة ميكرون تكنولوجي عائدات أكبر من المتوقع بسبب الطلب على الذكاء الاصطناعي.وفي المقابل، تراجعت أسهم شركات الطاقة ثلاثة بالمئة مع انخفاض أسعار النفط الخام بأكثر من اثنين بالمئة.