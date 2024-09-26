بـ7 ملايين ريال.. تبوك الزراعية تبيع كامل حصتها في مصادر الأعلاف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_تبوك

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة تبوك للتنمية الزراعية على توصية مجلس الإدارة بالتخارج من الاستثمار بشركة مصادر الأعلاف الزراعية.

وبيّنت أن عملية التخارج ستكون عن طريق بيع كامل الحصص المملوكة للشركة بشركة مصادر الأعلاف الزراعية المحدودة والتي تقدر نسبتها بـ 60% من إجمالي حصص الشركة إلى الشريك أحمد العمري مقابل مبلغ 7 ملايين ريال بما في ذلك المصنع التابع لمؤسسة أحمد العمري والذي تمتلك فيه الشركة أيضا ما نسبته 60%.

وأشارت إلى أن التخارج سيحقق إيقاف الخسائر المستمرة والذي بلغ في المتوسط 4 ملايين ريال سنوياً، وتحقيق سيولة نقدية للشركة بمبلغ 7 ملايين ريال من عملية التخارج، وكذلك تحقيق أرباح صافية من التخارج بمبلغ 9.6 مليون ريال سيتم تسجيلها مباشرة بقائمة الربح أو الخسارة

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