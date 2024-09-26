شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «المجتمع الطبية» توافق على تعديل النظام الأساس للشركة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية