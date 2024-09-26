شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «المجتمع الطبية» توافق على تعديل النظام الأساس للشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المجتمع الرائدة الطبية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي تم عقده عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك، مساء أمس.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم المواد لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
وأشارت إلى أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.
وتضمنت النتائج: الموافقة على لائحة شروط ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم المواد لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
وأشارت إلى أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.
وتضمنت النتائج: الموافقة على لائحة شروط ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.