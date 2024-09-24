شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف خالد الغامدي رئيسا تنفيذيا لـ«كهرباء السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للكهرباء موافقة مجلس الإدارة على قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد بن حمد القنون من منصبه اعتباراً من تاريخ 25 سبتمبر 2024.

وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، وافق المجلس على تكليف المهندس خالد بن سالم الغامدي بمهام الرئيس التنفيذي ابتداءً من 25 سبتمبر 2024.

يشار إلى أن المهندس خالد الغامدي يشغل منصب نائب رئيس تنفيذي للخدمات الفنية ونائب رئيس إدارة المخاطر والالتزام المكلف في الشركة السعودية للكهرباء.

ويتمتع بخبرة 20 عاما في مجالات الهندسة، التحول الرقمي، الأتمتة وتكنولوجيا المعلومات وشغل العديد من المناصب القيادية في أرامكو السعودية وتولى منصب مدير الاستراتيجية الرقمية والاستثمارات والنمو، ومدير مشروع مركز أرامكو الرابع للثورة الصناعية، ورئيس حلول العمليات المتقدمة، ورئيس أنظمة أتمتة العمليات في شركة أرامكو السعودية.

والمهندس خالد الغامدي حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالإضافة الى درجة الماجستير في نظم المعلومات من جامعة فينيكس في الولايات المتحدة. كما حضر العديد من برامج تنمية المهارات القيادية مثل برنامج جامعة هارفارد.