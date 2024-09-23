عيار 21 بلغ 3550 جنيها .. سعر الذهب في مصر اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 23-9-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره أمس بحلول تعاملات المساء.

يذكر أن سعر الذهب أمس الأحد في مصر، استقر بحلول تعاملات المساء، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

وتراجع سعر الذهب 5 جنيهات مع بداية التعاملات أمس الأحد، قبل أن يعود للارتفاع بنحو 15 جنيها بمنتصف تعاملات الأحد.

في السطور التالية آخر تحديث سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 23-9-2024 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4057 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3550 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3043 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2367 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1690 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 126177 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 28400 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2621.8 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات الجمعة الماضية، آخر تعاملات الأسبوع، بنسبة 1.36%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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