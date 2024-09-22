شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتخوف المحللون من هبوط سوق الأسهم قبل نهاية 2024؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع اقتراب نهاية عام 2024، يزداد القلق بين المحللين الماليين حول إمكانية حدوث هبوط كبير في سوق الأسهم، وسط عدد من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تجعل المستثمرين في حالة ترقب شديد. وفي حين شهدت الأسواق بعض الانتعاشات على مدار العام، فإن مجموعة من المؤشرات تجعل المحللين يحذرون من احتمالية تصحيح كبير قد يؤثر على استقرار السوق بشكل عام.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الأربعاء الماضي بنصف نقطة مئوية مسجلاً أول خفض لأسعار الفائدة منذ مارس 2020، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

تأثير خفض الفائدة على الأسهم

يأتي ذلك بعد أن رفع الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة إلى أعلى مستوى في 23 عامًا لكبح التضخم عن مستويات الاقتراض القريبة من الصفر خلال جائحة كوفيد-19.

من الناحية النظرية، من المفترض أن يشكل انخفاض أسعار الفائدة عامل جذب نحو سوق الأوراق المالية ذلك أنه انخفاض تكاليف الاقتراض فمن شأن ذلك أن يحرر السيولة النقدية للشركات لإعادة استثمارها في نفسها وإعادتها إلى المساهمين ولكن هذا من شأنه أيضاً أن يخلف آثاراً أوسع نطاقاً على حالة الاقتصاد واتجاهه.

مؤشرات وول ستريت

ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.3% خلال الأسبوع المنصرم في حين حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنسبة 1.1% وسجل كلا المؤشرين مستويات قياسية جديدة، كما قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.2%.

إجمالي مكاسب "إس آند بي 500"

حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنسبة 5.5% في المتوسط خلال الـــ12 شهرًا التي أعقبت خفض أسعار الفائدة وفقًا لبيانات"إل بي إل فايننشال" المستندة إلى تسع دورات من رفع أسعار الفائدة منذ سبعينيات القرن العشرين.

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لكن بعض المستثمرين يقولون إن السوق قد تشهد المزيد من التقلبات في الأشهر المقبلة مع مواجهة وول ستريت لعدد من أوجه عدم اليقين.

توقعات الأسهم الأشهر المقبلة

وبحسب محللين فإذا استمر الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة على مدار العام المقبل 2025 وسط توقعات بخفض آخر على الأقل خلال 2024 ، فسوف يؤدي ذلك إلى خفض أسعار الفائدة وتوفير المال على تكاليف الاقتراض وتقليل ما يمكن كسبه من المدخرات بالنسبة للأمريكيين.

وعلى الرغم من قوة سوق العمل وفقًا للمقاييس التاريخية، فقد ضعفت السوق في الأشهر الأخيرة. وفي حين تباطأ التضخم بشكل كبير منذ بدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في عام 2022 فقد أقر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنه لا يزال بعيدًا عن هدف البنك المركزي البالغ الأمريكي البالغ 2%. ومن غير الواضح ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي سيتجنب الركود أم لا.

مخاوف تراجع سوق الأسهم

حول ذلك قال جيف بوخبيندر كبير استراتيجيي الأسهم في "إل بي إل فاينانشال": "في حين أن الهبوط الناعم لا يزال قابلاً للتطبيق فإن المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي ربما لا يزال متخلفًا عن المطلوب إلى جانب عدم اليقين السياسي المحيط بالانتخابات الرئاسية المقبلة والتي من شأنها أن تهيئ الأسهم لهبوط متقلب محتمل".

و

من غير المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنفس القوة التي رفعها ما لم يشهد الاقتصاد تباطؤًا ويتطلب ظروفًا اقتصادية مرنة.

تحذير الفيدرالي

وحذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أن التخفيض بنصف نقطة مئوية لن يكون القاعدة الأساسية لأسعار الفائدة في المستقبل.

وتوقع مسؤولو ببنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات أخرى بنصف نقطة مئوية في عام 2024 وتخفيضات تصل إلى نقطة مئوية كاملة في العام المقبل 2025.

فضلاً عن ذلك، فإن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تترسخ آثار التخفيض على الاقتصاد. ورغم أن أسعار الرهن العقاري وعوائد السندات بدأت في الانخفاض فإن الشركات والمستهلكين ربما لا يشعرون بتأثير انخفاض أسعار الفائدة على الفور.

الأسهم المرشحة للتفوق

وبحسب بوخبيندر، فإن قطاعات مثل الرعاية الصحية والمرافق والسلع الاستهلاكية الأساسية ستميل إلى التفوق في الأداء خلال الأشهر الستة الأولى مما بعد دورة خفض أسعار الفائدة.

وفي حين أكد رئيس البنك المركزي باول أن الاقتصاد لا يزال يتمتع بصحة جيدة وأن خفض أسعار الفائدة هذا تم تنفيذه خصيصًا "لدعم سوق العمل"، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يميل إلى خفض أسعار الفائدة عندما يضعف الاقتصاد وهذا يعني أنه من المنطقي أن يسارع المستثمرون إلى الأسهم الأكثر أمانًا تقليديًا خلال دورة خفض أسعار الفائدة.

صعود أسهم التكنولوجيا

وقال إريك ديتون المدير الإداري لشركة "ويلث آليانز" إنه يوصي المستثمرين بامتلاك أسهم قوية ذات معل نمو هائل في الأرباح.

وشهدت أسهم التكنولوجيا دفعة كبيرة بعد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وقفزت أسهم "تسلا" بنسبة 3.7% وارتفعت أسهم "ميتا" بنسبة 6.7% وأضافت أسهم "آبل" 3.4 %.

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