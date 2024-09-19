شكرا لقرائتكم خبر عن «أتلانتس النخلة» ملاذ فريد بطابع المحيطات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُعد "أتلانتس النخلة" أول منتجع ترفيهي ووجهة سياحية متكاملة في المنطقة وهو يقع على هلال جزيرة النخلة في دبي.

وافتتح المنتجع الفريد من نوعه الذي يغلب عليه طابع المحيطات في سبتمبر عام 2008. حديقة مائية يمتد المنتجع على مساحة شاسعة تبلغ 46 هكتارًا وهو يتضمن مجموعة متنوعة من مناطق الجذب البحرية والترفيهية إضافة إلى 22 هكتارًا من حديقة "أكوافنتشر" المائية المذهلة.

ويُعد المنتجع موطنًا لواحدة من أكبر الموائل البحرية في العالم؛ حيث يعيش في بحيراته أكثر من65,000 كائن بحري. معالم المنتجع ومن أهمِّ معالمه حوض الحجرات المفقودة "ذا لوست تشامبرز" وهي متاهة تحت الماء من الممرات والطرقات المتداخلة التي تمثل رحلة عبر مدينة أتلانتس الأسطورية.

وتضم حديقة "أكوافنتشر" المائية ما يزيد عن 23.5 مليون لتر من المياه العذبة التي تُستخدم لتشغيل 105 من المنزلقات المائية ومعالم الجذب الشيقة، بما في ذلك العديد من المنزلقات التي حطمت الأرقام القياسية العالمية، واثنتين من الجولات النهرية الممتعة المليئة بالأمواج وبرك المياه العذبة، والمنحدرات المائية ورشاشات المياه.

ويضم "أتلانتس" أيضًا "دولفين باي"، الموطن التعليمي الراعي لهذه الكائنات، ومنطقة أسد البحر "سي ليون بوينت" التي تقدم فرصة استثنائية للتعرف على أكثر الثدييات البحرية ودًا.

ويُعد "أتلانتس" من أفخم الوجهات في المنطقة؛ حيث يحتضن مجموعة منتقاة من المحلات الفاخرة "بوتيك" والمتاجر، بالإضافة إلى مرافق وقاعات اجتماعات ومؤتمرات.

ويعتبر منتجع أتلانتس أيضًا ملاذًا ممتعًا لفن ومهارات الطهي؛ إذ يمكن للنزلاء والزوار الاختيار من بين نخبة من المطاعم العالمية البالغ عددها 35 مطعمًا من بينها "بريد ستريت كيتشن"، و"هاكاسان"، و"نوبو"، و"سي فاير ستيك هاوس اند بار"، ومطعم "أوسيانو" الفاخر الحاصل على جوائز مرموقة والذي يقع تحت سطح الماء. إن الحياة الليلية في "أتلانتس" مفعمة بالحيوية أيضًا مع "ويف هاوس"، وهو مركز ترفيهي عائلي ملائم للجميع. ومطعم "وايت" الشاطئي الذي يُعد المكان المثالي للاسترخاء مع مشروب والاستمتاع بمشهد غروب الشمس وهي تغوص بأعماق مياه الخليج العربي الكريستالية. مطعم أيامنا اللبناني يتميز مطعم أيامنا بتصميمه من الرخام الأبيض والفسيفساء. أخذ معناه من المثل الشعبي الأيام الخوالي ويقدم تجربة تناول طعام لبنانية أصيلة. يوفر مزيجًا من الأطباق اللذيذة والترفيه التقليدي مع الرقص والموسيقى الحية، بالإضافة إلى شرفة الشيشة ومقاعد واسعة تناسب العائلات والأصدقاء. يتيح المطبخ المفتوح للضيوف مشاهدة فريق الطهي في أتلانتس النخلة الحائز على جوائز والشيف التنفيذي علي البرجي أثناء تحضيرهم للطعام بحرفية. عالم "أكوافنتشر" تقدم مدينة "أكوافنتشر" المائية مغامرات متنوعة وهي الحديقة المائية الرائدة في الشرق الأوسط و إحدى أضخم الحدائق المائية في العالم بعد توسعتها عام 2021. تضم الآن ما يزيد عن 105 من المنزلقات وألعاب مائية على مساحة 22.5 هكتارًا، مع العديد من المنزلقات المائية المحطمة للأرقام القياسية، والتجارب الترفيهية الأولى من نوعها في المنطقة، مثل "أوديسي أوف تيرور" و"شوك ويف".

وتوفر أيضًا شاطئًا خاصًا، ورياضات مائية، وتجارب بحرية مثل خليج الدلافين و"سي لايون بوينت". تحتوي على أكثر من 65 ألف كائن بحري في بحيراتها، وتصنف كأفضل حديقة مائية في دبي والشرق الأوسط، وثاني أفضل حديقة مائية في العالم وفقًا لموقع "تريب أدفايزر" العالمي. خصومات استثنائية تصل إلى 35% منتجع "أتلانتس" النخلة يختتم موسم الصيف على طريقته الخاصة، مع باقة من العروض الاستثنائية الممتدة منذ 23 أغسطس 2024 احتفالاً بذكرى مرور 16 عامًا على افتتاحه.

ويمكن الاستمتاع بخصومات حصرية تصل إلى 35% على الإقامة تشمل جميع غرف الإقامة والأجنحة حتى 3 يناير 2026، بالإضافة إلى العروض المجانية للأطفال المُتاحة منذ 23 أغسطس وممتدة حتى 22 ديسمبر 2024، ومن 1 يونيو إلى 25 سبتمبر 2025.

ودعا المنتجع إلى الاستفادة من العروض المجانية للأطفال من عمر 13 عامًا وما دون عند حجز باقة الإقامة مع وجبة الفطور ونصف الإقامة. تشمل باقة نصف الإقامة وجبتيّ الفطور والعشاء يوميًا بالإضافة إلى المشروبات الغازية والماء، مُتيحة للزوار تناول الفطور في مطعميّ "سافرون" أو "كالايدوسكوب".

أما العشاء فيمكن الاستمتاع به في نُخبة من أرقى المطاعم بما في ذلك "أيامنا"، و"ويف هاوس"، و"إين فويغو"، و"ستريت بيتزا" من "غوردون رامزي"، و"ذا شور"، و"ذا إدج"، والعديد من الخيارات الأخرى. ومقابل رسوم إضافية بسيطة، يُمكن الاستمتاع أيضًا بقوائم الطعام الأكثر تميُّزًا في مطاعم أشهر الطهاة العالميين، بما في ذلك "هاكاسان"، و"نوبو"، و"بريد ستريت كيتشن" لـلطاهي الشهير "غوردون رامزي"، و"سي فاير". عروض عيد أتلانتس وتشمل عروض عيد "أتلانتس" خصمًا خاصًا يصل إلى 25% على غرف الإقامة والأجنحة، مع خصم إضافي بنسبة 10% لأعضاء برنامج "أتلانتس أنلوكد".

وجميع الحجوزات تشمل الدخول اليومي مجانًا إلى "عالم أكوافنتشر" الذي يُعد أكبر مدينة مائية في العالم، وحوض "ذا لوست تشامبرز" المائي، بالإضافة إلى دخول المسبح، والشاطئ، ونادي الأطفال "أتلانتس إكسبلوررز"، ومركز "أواكين" للياقة البدنية. نزلاء "إمبيريال كلوب" والأجنحة الفاخرة على موعد مع باقة حافلة بالمزايا الإضافية، بما في ذلك وجبة فطور مُتميزة يوميًا يليها شاي ما بعد الظهيرة، وساعة تخفيضات عند غروب الشمس في ردهة "إمبيريال كلوب"، إلى جانب دخول الشاطئ الخاص مجانًا، وتسجيل الوصول الخاص بكبار الزوار، والعديد من المزايا الأخرى.

وتمتد فترة الحجز حتى 27 سبتمبر 2024، فيما يمكن الاستفادة من العروض المجانية للأطفال المُتاحة منذ 23 أغسطس وحتى 22 ديسمبر 2024، ومن 1 يونيو إلى 25 سبتمبر 2025.

وخلال الفترة الممتدة حتى 27 سبتمبر 2024 يمكن الحصول على خصم هائل بنسبة 35% ساري على الإقامة منذ 23 أغسطس 2024 حتى 3 يناير 2026، فيما تبدأ أسعار الغرف من 1160 درهمًا إماراتيًا.