شكرا لقرائتكم خبر عن البنك السعودي للاستثمار يعتزم إنشاء برنامج صكوك مقومة بالدولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يعتزم البنك السعودي للاستثمار إنشاء برنامج صكوك من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، وعزمه على إصدار صكوك من الشريحة الأولى بموجب برنامج الصكوك من خلال طرحها طرحاً خاصاً للمستثمرين المؤهلين.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية إن تحديد القيمة الفعلية وشروط الإصدارات سيكون في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق.
وأضاف أن الهدف من الطرح: تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى وتلبية احتياجات البنك المالية والاستراتيجية.
ويخضع الطرح لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ولا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. وسيعلن البنك لمساهميه عن أية تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية إن تحديد القيمة الفعلية وشروط الإصدارات سيكون في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق.
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ويخضع الطرح لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ولا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. وسيعلن البنك لمساهميه عن أية تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.