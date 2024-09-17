باستثمارات 27 مليون ريال.. افتتاح معرض جديد لـ«جرير» في قطر

شكرا لقرائتكم خبر عن البنك السعودي للاستثمار يعتزم إنشاء برنامج صكوك مقومة بالدولار والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.