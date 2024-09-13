الارشيف / الاقتصاد

مؤشر الأسهم اليابانية يهبط عند الإغلاق اليوم

0 نشر
واس - طوكيو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الأسهم اليابانية يهبط عند الإغلاق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق اليوم الجمعة، بعدما أثر ارتفاع الين على أسهم شركات التصدير، بينما حدت مكاسب أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق من الخسائر.
وتراجع المؤشر نيكي 0.68% إلى 36581.76 نقطة عند الإغلاق بعدما ارتفع 0.13% عند الفتح. وصعد المؤشر 1.2% خلال الأسبوع. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.82% إلى 2571.14 نقطة، وتراجع 0.19% خلال الأسبوع.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا