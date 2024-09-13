شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الأسهم اليابانية يهبط عند الإغلاق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق اليوم الجمعة، بعدما أثر ارتفاع الين على أسهم شركات التصدير، بينما حدت مكاسب أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق من الخسائر.

وتراجع المؤشر نيكي 0.68% إلى 36581.76 نقطة عند الإغلاق بعدما ارتفع 0.13% عند الفتح. وصعد المؤشر 1.2% خلال الأسبوع. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.82% إلى 2571.14 نقطة، وتراجع 0.19% خلال الأسبوع.

