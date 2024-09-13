شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق اليوم الجمعة، وصعد في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2567.99 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0501 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2570.03 في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع المعدن الأصفر نحو 3% منذ بداية الأسبوع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 2596.20 دولارٌا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 29.97 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين نحو واحد بالمئة إلى 985.47 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 1047.59 دولارًا، ويتجه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ ديسمبر 2023.

