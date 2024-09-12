شكرا لقرائتكم خبر عن ام آي إس تحصل على تسهيلات ائتمانية من بنك الرياض والان نبدء بالتفاصيل

تاريخ الحصول على التمويل 1446-03-07 الموافق 2024-09-10

الجهة الممولة بنك الريــــــــاض

قيمة التمويل SAR 252,000,000

مدة التمويل صلاحية الإتفاقية حتى 08 سبتمبر 2027م

الضمانات المقدمة مقابل التمويل اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند أمر بقيمة التسهيلات

الهدف من التمويل تمويل الذمم الدائنة للفواتير، عقود المشاريع الجديدة وإصدار خطابات الاعتماد والضمان

أطراف ذات علاقة لا ينطبق

معلومات اضافية تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 2024/09/12م

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام آي اس) عن أبرام اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية مع بنك الرياض (اتفاقية تمويل إسلامي) على النحو التالي: