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شكرا لقرائتكم خبر عن «صافولا» تعلن عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
2024/09/11 16:17
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»
|بند
|توضيح
|مقدمة
|تعلن شركة مجموعة صافولا (صافولا) عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتب فيها.
|اجمالي عدد الأسهم المكتتب بها من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة
|564,897,503 سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من اجمالي عدد 600,000,000 سهم.
|قيمة الأسهم المكتتب فيها
|5,648,975,030 ريال سعودي
|نسبة التغطية من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة (%)
|% 94.15
|تفاصيل آلية الطرح المتبقي
|سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي ("المؤسسات الاستثمارية") وستقدم تلك المؤسسات الاستثمارية عروض شراء للأسهم المتبقية، وستخصص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن تخصص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض. وسيقوم متعهدا التغطية، وهما شركة الرياض المالية وشركة العربي المالية، بالاكتتاب في أسهم الطرح المتبقية بعد الطرح المتبقي وذلك بسعر الطرح.
|تاريخ بداية الطرح المتبقي
|1446-03-12 الموافق 2024-09-15
|تاريخ نهاية الطرح المتبقي
|1446-03-13 الموافق 2024-09-16
|تحديد ساعات فترة الطرح المتبقي
|تبدأ فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة 35,102,497 سهم من الساعة العاشرة 10:00 صباحًا يوم الاحد بتاريخ 12/03/1446ه الموافق 15/09/2024م وتستمر إلى الساعة الخامسة 5:00 مساءً يوم الاثنين بتاريخ 13/03/1446ه ه الموافق 16/09/2024م