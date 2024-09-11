«صافولا» تعلن عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة

مقدمة تعلن شركة مجموعة صافولا (صافولا) عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتب فيها.

اجمالي عدد الأسهم المكتتب بها من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 564,897,503 سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من اجمالي عدد 600,000,000 سهم.

قيمة الأسهم المكتتب فيها 5,648,975,030 ريال سعودي

نسبة التغطية من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة (%) % 94.15

تفاصيل آلية الطرح المتبقي سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي ("المؤسسات الاستثمارية") وستقدم تلك المؤسسات الاستثمارية عروض شراء للأسهم المتبقية، وستخصص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن تخصص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض. وسيقوم متعهدا التغطية، وهما شركة الرياض المالية وشركة العربي المالية، بالاكتتاب في أسهم الطرح المتبقية بعد الطرح المتبقي وذلك بسعر الطرح.

تاريخ بداية الطرح المتبقي 1446-03-12 الموافق 2024-09-15

تاريخ نهاية الطرح المتبقي 1446-03-13 الموافق 2024-09-16