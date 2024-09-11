لائحة تفضيل المحتوى المحلي.. ورشة عمل بغرفة حفر الباطن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظمت غرفة حفرالباطن بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أمس، ورشة عمل بعنوان “لائحة تفضيل المحتوى المحلي” بحضور ومشاركة عدد من رجال ورواد الأعمال وذلك بمقر الغرفة في المحافظة.

وتهدف الورشة إلى التعريف بأهمية اللائحة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وأثرها في تعزيز قدرات المنتجات الوطنية وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأكّدت الورشة أهمية دور غرفة حفر الباطن في الإسهام بدعم القطاع الصناعي والمشتريات المحلية، والتعاون المثمر مع الجهات ذات العلاقة وتبادل الخبرات للحصول على أفضل النتائج وتحقيق الأهداف التنموية.

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