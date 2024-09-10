شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر السوق السعودي يغلق مرتفعاً عند 11987 نقطة اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع ليغلق عند 11987 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.2 مليار ريال.

وارتفع سهم الأهلي السعودي، بنسبة 1 % عند 34.65 ريال.

وأنهت أسهم بنك البلاد، اتحاد اتصالات، وعلم، ومجموعة صافولا، والمراعي، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و2 %.

وتصدر سهما عناية، وأمانة للتأمين، ارتفاعات السوق اليوم، بنسبة 10 % عند 17.92 ريال، و13.16 ريال، وسط تداولات نشطة على السهمين.

وواصل سهم الباحة صعوده للجلسة السادسة على التوالي، وأغلق عند 0.18 ريال (+ 6 %)، لتصل مكاسبه خلال تلك الجلسات إلى نحو 50 %.

وارتفع سهم النهدي، بنسبة 2 % عند 132.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 4.3 مليون سهم وبقيمة بلغت نحو 540 مليون ريال.

في المقابل، هبط سهم الأسماك، بنسبة 4 % عند 26.60 ريال، بتداولات بلغت نحو 5 ملايين سهم، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية.