النفط يرتفع أكثر من دولار في التعاملات المبكرة.. وخام برنت يسجل 72.05 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت العقود الآجلة للنفط أكثر من دولار في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين مع تعافي الأسواق من موجة بيع عقب بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع يوم الجمعة.

وأرتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا واحدا أو 1.48 بالمئة إلى 68.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0146 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 99 سنتا أو 1.39 بالمئة إلى 72.05 دولار للبرميل.

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