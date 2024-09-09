شكرا لقرائتكم خبر عن ولاية ألمانية توقع 1208 عقوبة على 6000 مطعم خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وُقعت 1208 عقوبة على نحو 6000 مطعم وكشك مأكولات في ولاية مكلنبورج-فوربومرن شمال شرق ألمانيا.

وجاء هذا بحسب ما أفادت به حكومة الولاية، وما أسفر عن أعمال التفتيش التي أجرتها سلطاتها المختصة في العام الماضي. المطاعم في ألمانيا وأوضحت الحكومة أن هذه العقوبات تراوحت بين تحرير بلاغات جنائية بحق ثمانية مطاعم وفرض غرامات مالية على 47 مطعمًا.

هذا بالإضافة إلى إلزام 1153 بتنفيذ شروط لتصحيح المخالفات المكتشفة لديها.

وتتعلق الأسباب بخصوص مخالفات لقواعد النظافة الصحية، أو التصنيف غير الصحيح للأطعمة.

ويعمل حوالي 70 مفتشًا لسلامة الأغذية في البلديات، شمال شرق البلاد. أسعار الشاورما يشار إلى أن أسعار الشاورما كانت ارتفعت في الآونة الأخيرة، وثمة جدل في الوقت الراهن حول ما يمكن أن يتعين أن تحتويه الشاورما من مكونات.

وكان الاتحاد الدولي للشاورما طالب الاتحاد الأوروبي، بإدراج هذا النوع من الطعام ضمن قائمة التكتل لـ "الأطباق التقليدية المضمونة".

وفي حال لبى الاتحاد الأوروبي هذا المطلب، فعندئذ سيتعين إنتاج أسياخ الشاورما في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وفقا لقواعد موحدة.