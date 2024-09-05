“المركزي الروسي” يخفض سعر الروبل أمام العملات الرئيسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار العملات الرئيسة أمام الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 31.70 كوبيكاً، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 88.9288 روبلاً.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 26 كوبيكاً، ليصل إلى 98.0725 روبلاً, بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 40 كوبيكاً، ليبلغ 12.5086 روبلاً.

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