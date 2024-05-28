شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. مناقشة الخدمات بقطاع الضيافة والإيواء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، ممثلة بغرفة العمليات المشتركة، اليوم، اجتماعها الأول، لمناقشة آلية خدمة المستثمرين بقطاع الضيافة والإيواء بوصفه أحد أهم المحركات الأساسية للاقتصاد بمكة المكرمة.

وتتمثل أبرز الخدمات المُقدمة من غرفة العمليات، تسريع إصدار التراخيص للمستثمرين في قطاع الضيافة والإيواء، وتقديم خدمات استشارية للمستثمرين بشأن الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ مشاريعهم، بالإضافة لمعالجة المشاكل والتحديات والعمل على حل أي معوقات تواجه المستثمرين في قطاع الضيافة والإيواء.

