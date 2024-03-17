شكرا لقرائتكم خبر عن «كيمانول» تتحول للخسارة بـ 177.8 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحولت شركة كيميائيات الميثانول، (كيمانول)، إلى الخسارة في 2023، مسجلة صافي خسارة تقدر بـ177.8 مليون ريال، مقارنة بأرباح 206.43 مليون ريال في 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الخسائر خلال العام الحالي مقارنةً بأرباح العام السابق بشكلٍ رئيسي إلى الانخفاض الكبير في متوسط أسعار بيع منتجات الشركة الرئيسية بواقع 37%.

وأضافت أن ذلك جاء على الرغم من ارتفاع الكميات المباعة خلال العام الحالي بنسبة 7% مقارنةً بالعام السابق رغم توقف مصنع الميثانول بسبب أعمال الصيانة الدورية خلال الربع الأول من العام 2023م كما تم الإعلان عنه بتاريخ 23 فبراير 2023م.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: الانخفاض في قيمة بعض أصولها بقيمة 72 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الانخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات كانت أعلى بالمقارنة بنسبة الانخفاض في أسعار المواد الخام الرئيسية.