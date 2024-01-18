شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات معرض "جدة فت إكسبو 2024" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انطلقت مساء اليوم، فعاليات النسخة الثانية لمعرض "جدة فت إكسبو 2024" الذي تنظمه غرفة جدة خلال الفترة 18 - 20 يناير.
ويشارك في الفعاليات نخبة من الرياضيين في مجال اللياقة البدنية والمختصين والخبراء ومشاركة العديد من الشركات الوطنية والدولية وأكثر من 250 علامة تجارية للمنتجات الرياضية والأدوات والملابس الرياضية والأغذية الصحية. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وسيقدم المعرض العديد من الفعاليات الرياضية والمحاضرات والعروض المتنوعة في كل ما يتعلق بالصحة والرشاقة من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية الممتعة على مسرح مجهز للعروض المباشرة.
ويضم العديد من المستثمرين في مجال اللياقة البدنية وخبراء التغذية الصحية ما يوفر للشركات والمؤسسات الوطنية فرصة فريدة للتعرف على أحدث الاتجاهات في هذا المجال.
جدة فت إكسبو 2024يسهتدف المعرض إلى تعزيز وتوعية الجميع بأهمية اتباع الحياة الصحية والمليئة بالنشاط والحيوية، حيث يعد المعرض الوجهة المثالية للمهتمين بهذا المجال من فئة المحترفين ولجميع الأشخاص المهتمين باللياقة البدنية بشكل عام.
