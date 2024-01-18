الارشيف / الاقتصاد

انطلاق فعاليات معرض "جدة فت إكسبو 2024"

انطلاق فعاليات معرض "جدة فت إكسبو 2024"

الدمام - شريف احمد - انطلقت مساء اليوم، فعاليات النسخة الثانية لمعرض "جدة فت إكسبو 2024" الذي تنظمه غرفة جدة خلال الفترة 18 - 20 يناير.
جدة فت إكسبو 2024

يسهتدف المعرض إلى تعزيز وتوعية الجميع بأهمية اتباع الحياة الصحية والمليئة بالنشاط والحيوية، حيث يعد المعرض الوجهة المثالية للمهتمين بهذا المجال من فئة المحترفين ولجميع الأشخاص المهتمين باللياقة البدنية بشكل عام.
وسيقدم المعرض العديد من الفعاليات الرياضية والمحاضرات والعروض المتنوعة في كل ما يتعلق بالصحة والرشاقة من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية الممتعة على مسرح مجهز للعروض المباشرة.
ويضم العديد من المستثمرين في مجال اللياقة البدنية وخبراء التغذية الصحية ما يوفر للشركات والمؤسسات الوطنية فرصة فريدة للتعرف على أحدث الاتجاهات في هذا المجال.
