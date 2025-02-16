شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات إيلون ماسك تكبد «تسلا» خسائر فادحة في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت مبيعات "تسلا" في ألمانيا بعد أن أعرب رئيسها التنفيذي الملياردير الأغنى في العالم إيلون ماسك عن دعمه لليمين المتطرف في ألمانيا وهو ما أدى أيضاً إلى تراجع مبيعات سيارات "تسلا" الكهربائية في فرنسا والمملكة المتحدة الشهر الماضي، وفق ما أوردت شبكة "يورونيوز" الأوروبية. تراجع مبيعات "تسلا" في أوروبا انخفضت مبيعات شركة تصنيع السيارات الكهربائية تسلا بنسبة 59% على أساس سنوي في ألمانيا الشهر الماضي، وفقًا لهيئة النقل الفيدرالية للسيارات في البلاد.

سجلت شركة تسلا التي أكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في العالم والتي لديها مصنعها الأوروبي الوحيد في ألمانيا 1277 سيارة جديدة في البلاد في يناير.

يعد ذلك أدنى رقم شهري تم تسجيله منذ يوليو 2021.

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جاء تسجيل هذا الرقم على الرغم من الحقيقة تقول بشكل مجمل أن سوق السيارات الكهربائية توسع في ألمانيا بنسبة 54% في يناير.

لكن التراجع يعني ردة فعل سوقية أدت إلى تقليص حصة تسلا في السوق من 14 إلى 4%. لماذا انخفضت مبيعات "تسلا"؟ هناك عدد من العوامل التي من الممكن أن تكون ساهمت في تراجع المبيعات، بحسب الخبراء.

يأتي أحد الاحتمالات هو المكانة الصاعدة للرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك كشخصية سياسية ودعمه لشخصيات اليمين المتطرف في ألمانيا.

بينما تجري ألمانيا انتخابات فيدرالية أعلن ماسك دعمه لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

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ويشتهر الحزب بحملاته الرامية إلى الترحيل الجماعي للمهاجرين في ألمانيا وهو معروف بآرائه المشككة في الاتحاد الأوروبي والمؤيدة لموسكو. توجهات إيلون ماسك السياسية في الشهر الماضي ظهر إيلون ماسك بشكل مفاجئ في حدث لحزب البديل من أجل ألمانيا وقال للحاضرين: "من الجيد أن نفخر بالثقافة الألمانية والقيم الألمانية وألا نفقد ذلك أمام التعددية الثقافية".

ذكر :"هناك تركيز كبير على الشعور بالذنب في الماضي،ونحن بحاجة إلى التحرك إلى ما هو أبعد من ذلك"، في إشارة على ما يبدو إلى الحكومة النازية التاريخية في ألمانيا.

وأضاف ماسك قائلاً: "لا ينبغي أن يكون الأطفال مذنبين بذنوب آبائهم ناهيك عن خطايا أجدادهم". نشاط أغنى رجل بالعالم كما استضاف أغنى رجل في العالم أليس فايدل زعيمة حزب البديل لألمانيا على قناته إكس على مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماضي.

وتأتي جولة ماسك للسياسة الألمانية في الوقت الذي نجح فيه رجل الأعمال الجنوب أفريقي الجذور أمريكي الجنسية في ترسيخ مكانته كيد يمنى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة حيث حصل على دور "موظف حكومي خاص". خطة ماسك في أمريكا تتمثل مهمة إيلون ماسك في إطلاق مبادرة الكفاءة الحكومية المعروفة باسم "دوج" وهو برنامج جذري لخفض التكاليف.

وبعيدًا عن الولاءات السياسية التي يتمتع بها ماسك، يشير الخبراء إلى أن الركود في مبيعات تسلا قد يكون مرتبطا بطرح الشركة المصنعة لسيارة موديل واي.

من الممكن أن يكون بعض العملاء قد امتنعوا عن شراء سيارات تسلا في يناير لأنهم ينتظرون طراز واي الجديد المقرر إطلاقه في النصف الأول من هذا العام.

بينما يشير آخرون إلى أن نقص في المخازن ربما ساهم في الركود بعد أن بذلت شركة تسلا جهودا لتعزيز المبيعات في أواخر العام الماضي.

وشهدت شركة صناعة السيارات أيضًا انخفاضًا في مبيعاتها في فرنسا والمملكة المتحدة الشهر الماضي بنسبة 63% و12% على التوالي.