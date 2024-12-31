شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 9800 سيارة كيا «Cato» لخلل في آلية التحذير لنظام الفرامل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استدعت وزارة التجارة 9,898 سيارة كيا (Cato)، موديل 2021 - 2024، لوجود خلل في آلية التحذير لنظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS) قد يؤدي إلى عدم إرسال تحذير في لوحة العدادات مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيل المحلي، شركة الجبر التجارية على الرقم المجاني (8004400100)، والشركة الأهلية للتسويق على الرقم المجاني (8001010010) لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

ويمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة.