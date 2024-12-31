اخبار السيارات

استدعاء 9800 سيارة كيا «Cato» لخلل في آلية التحذير لنظام الفرامل

0 نشر
اليوم - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 9800 سيارة كيا «Cato» لخلل في آلية التحذير لنظام الفرامل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استدعت وزارة التجارة 9,898 سيارة كيا (Cato)، موديل 2021 - 2024، لوجود خلل في آلية التحذير لنظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS) قد يؤدي إلى عدم إرسال تحذير في لوحة العدادات مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيل المحلي، شركة الجبر التجارية على الرقم المجاني (8004400100)، والشركة الأهلية للتسويق على الرقم المجاني (8001010010) لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.
ويمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا