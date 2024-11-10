شكرا لقرائتكم خبر عن «نيسان» مهددة بإعلان إفلاسها بعد تسريح آلاف العمال حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة "نيسان" إنها ستسرح آلاف العمال مع تقليص إنتاجها العالمي لمعالجة انخفاض المبيعات في الصين والولايات المتحدة، مما أثار مخاوف المستثمرين والمستهلكين لسياراتها حول العالم، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية. خفض التكاليف في "نيسان" ذكرت شركة صناعة السيارات اليابانية العملاقة إنها ستلغي 9 آلاف وظيفة حول العالم في إطار جهودها لخفض التكاليف وهو ما يقول عنه محللون إنه سيضر الشركة كثيرًا لأن ذلك سيؤدي إلى خفض إنتاجها العالمي بنحو الخمس كما ويأكل ذلك من حصتها العالمية ومن ترتيبها بين أكبر المصنعين في العالم فعمالة أكثر تعني إنتاج أكبر وخسارة ذلك تعني نسبيًا خسارة ذلك. تقليص توقعات الأرباح كما خفضت الشركة توقعاتها لأرباح التشغيل لعام 2024 بنسبة 70% لتكون هذه هي المرة الثانية هذا العام التي تخفض فيها الشركة توقعاتها.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة "نيسان" ماكوتو أوشيدا: "إن إجراءات التحول هذه لا تعني أن الشركة تتقلص بل ستعمل نيسان على إعادة هيكلة أعمالها لتصبح أكثر رشاقة ومرونة".

وذكرت الشركة إن الراتب الشهري لأوشيدا سيتم تخفيضه إلى النصف كما سيتم تخفيض رواتب كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين أيضًا.

وانخفضت أسهم نيسان بأكثر من 6% صباح الجمعة في طوكيو. زيادة المنافسة أمام "نيسان" يعد سبب ضعف نيسان الأبرز وجود منافسين أكثر قوة حيث أدت المنافسة المتزايدة في الصين إلى انخفاض الأسعار الأمر الذي ترك العديد من شركات صناعة السيارات الأجنبية هناك تكافح من أجل المنافسة مع الشركات المحلية مثل "بي واي دي". إنتاج السيارات في الصين أصبحت الصين أكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم بعد أن فشل العديد من المنافسين الغربيين في مواكبة تطورها حتى بالنسبة ل"تسلا" فهي تعد من أكبر المنتجين المنفردين وليس ككتلة مجمعة لدولة معينة.

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وقال مارك راينفورد وهو معلق متخصص في صناعة السيارات في الصين: "كانت نيسان مثل العديد من شركات صناعة السيارات اليابانية بطيئة في حفل السيارات الكهربائية في الصين وهذا ينعكس في نتائجها". صعوبات أخرى أمام "نيسان" وتواجه الشركة أيضًا صعوبات في الولايات المتحدة حيث أثر التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة على مبيعات السيارات الجديدة بل وأدى انخفاض الطلب إلى دفع شركات صناعة السيارات إلى خفض الأسعار مما أثر على أرباحها.

في نوفمبر من العام الماضي، أعلنت شركة نيسان وشركاؤها عن خطة بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار) لبناء ثلاثة نماذج من السيارات الكهربائية في مصنعها في سندرلاند في بريطانيا.

وقالت الشركة إنها ستقوم بتصنيع طرازي قاشقاي وجوك الكهربائيين في المصنع إلى جانب الجيل القادم من ليف الكهربائية والتي يتم إنتاجها بالفعل هناك.