رسمياً.. نور الدين الشريف وكيلاً لسيارات ROX في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - وقعت مجموعة نور الدين الشريف، اتفاقية حصرية مع شركة ROX Motor لتوزيع سياراتها الكهربائية المتطورة في السوق المصري. حيث تمثل هذه الشراكة خطوة كبيرة في سوق السيارات.

جدير بالذكر أن من أولويات تلك الإتفاقية هي أن تتماشى مع أخر مستجدات التكنولوجيا العالمية الحديثة وذلك لتلبية طموحات وإحتياجات العملاء في ظل سوق تنافسي مفتوح لا يرتضي إلا كل جديد ومتطور وقوي.

وعلى غرار ما اعتادت عليه مجموعة نور الدين الشريف من تقديم علامات قوية لتحقيق أعلى درجات النجاح في السوق المصري. كانت رحلة البحث والتقصي عن أفضل شراكة قوية لتحقيق هذا الهدف والحفاظ على إرضاء العميل المصري . وهكذا كانت ROX الإختيار الأقوى والأمثل.

بدأت شركة ROX بتوسيع نطاقها العالمي بتوقيعها العديد من الاتفاقيات مع شركاء في العديد من الدول في الشرق الأوسط بأسواق تنافسية وقوية. وكان من ضمن تلك الأسواق: قطر، الكويت والإمارات العربية المتحدة. وكان من شأن هذه الإتفاقيات المميزة خلق قنوات بيع قوية وجديدة تهدف لتقديم تكنولوجيا متطورة والحفاظ على أعلى ما توصلت إليه أنظمة خدمة العملاء عالميا.

وكانت النتيجة الحتمية هي الصعود الأقوى للعلامة ROX لإثبات جدارتها وسط أقوي العلامات وإنتشارها السريع في الأسواق العالمية.

وفي ظل التحولات العالمية المتسارعة نحو السيارات الكهربائية (EVs) ، كان السعى الحثيث من مجموعة نور الدين الشريف إلى أن تكون رائدة في ركب التطور في سوق السيارات الكهربائية في مصر. فباتت أولى أهدافها هي دراسة التطور والإستعداد لمواكبة ذلك الركب بإختيارها التكنولوجيا المناسبة والتي تتماشى مع المعايير العالمية.

وجاء في تصريح المهندس/ نور الدين الشريف (الرئيس التنفيذي للمجموعة) "هدفنا الأول والأخير دائمًا أن نقدم شيئًا مختلفًا للعملاء بالسوق المصري، وذلك من خلال حرصنا ليس فقط على تقديم علامة تجارية قوية تتخطى التوقعات ولكن أيضا أن نكون عند حسن ظن عملاءنا وتوفير أعلى درجات خدمة ما بعد البيع وتوافر قطع الغيار والإستعداد لمعالجة أي نوع من المشاكل التي قد يصادفها العميل وذلك كما إعتاد عملاءنا الكرام. كما نسعى لتلبية إحتياجات كافة العملاء وعلى رأسهم الأسر الكبيرة. نحن متحمسين لشراكتنا والنجاح الناتج عن تلك الشراكة القوية".

مواكبة عصر التكنولوجيا

وأضاف قائلاً: "نأخذ على عاتقنا مسئولياتنا نحوعملاءنا في مواكبة عصر التكنولوجيا والابتكار وضمان الوصول لأحدث المستجدات العالمية، وتقديمنا لسيارات ROX Motor الكهربائية بميزة (REEV) هي أفضل برهان والذي سيدعم هذا الإلتزام.