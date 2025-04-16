جورجينا ترتدي خاتم خطوبة وتكتب بالعربية "ابعد عنا الشر.. آمين"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: نشرت جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة على حسابها بموقع إنستغرام تظهر فيها خاتم خطوبة ضخم - بعد أسابيع من كشف كريستيانو رونالدو عن السبب الذي جعله لا يتقدم لخطبة حبيبته، والزواج منها رسمياً حتى الآن، وهو تساؤل قد يعتقد البعض أنه يرتبط بالفضول "العربي" لدى الجماهير في المنطقة العربية، ولكن حقيقة الأمر أن رونالدو وجورجينا يواجهان هذا التساؤل في كل مكان شرقاً وغرباً.

ونشرت شريكة رونالدو ، البالغة من العمر 31 عاما، صورة للخاتم وهو على شكل حجر مستطيل شفاف، وأضافت الكلمات: "واصرف عنا الشر، آمين"، باللغة العربية.

كما أنها تحمل هذه الكلمات موشومة على يدها، ولكن في هذه الحالة ربما كانت تشير إلى الحماية المشددة التي تحيط بها وبعائلتها في المملكة العربية السعودية.

على الرغم من تباهي رودريغيز بالخاتم، يُعتقد أنهما غير مخطوبين. في الواقع، كشف رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، الشهر الماضي عن السبب وراء عدم زواجهما .

وقال على نتفليكس : "أقول لها دائمًا، "عندما نحصل على تلك النقرة". كما هو الحال في كل شيء في حياتنا، وهي تعرف ما أتحدث عنه".

قد يحدث ذلك خلال عام، أو ستة أشهر، أو شهر. أنا متأكد تمامًا من حدوثه.

ارتبط الزوجان منذ عام 2016، ولديهما ابنتان: آلانا (سبع سنوات)، وبيلا (سنتان). وهي أيضًا زوجة أب لأطفاله الثلاثة الآخرين.

وقالت رودريجيز، في برنامجها الواقعي "أنا جورجينا"، إن أصدقائها سخروا منها بشأن موعد زواجها، حيث قالت: "إنهم يمزحون دائمًا بشأن الزفاف. متى سيكون الزفاف؟".

منذ صدور أغنية جينيفر لوبيز "الخاتم أو متى"، بدأوا في غنائها لي، حسنًا، هذا ليس قراري. على الرغم من أنهما غير متزوجين، إلا أن رونالدو أشار مراراً إلى رودريغيز باعتبارها "زوجته".

خلال حفل توزيع جوائز غلوب سوكر 2024 في دبي، قال : "إنه لمن دواعي سروري الكبير الفوز بهذه الكأس. ابني الأكبر هنا، وزوجتي جورجينا هنا أيضًا".

ويلعب رونالدو في السعودية مع نادي النصر، ويقيم الزوجان في العاصمة الرياض، وسط اندماج كامل مع المجتمع والثقافة السعودية.