كيت بلانشيت تنوي الاعتزال بعد مسيرة استمرت 3 عقود

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أبريل 2025 11:54 مساءً - لم يتوقع الكثيرون أن النجمة العالمية كيت بلانشيت، البالغة من العمر 55 عامًا، والتي أعطت من عمرها الكثير للفن، ومازال لديها الكثير لتعطيه، وهذا ما ظهر في آخر أعمالها الفنية فيلم Black Bag، أن تفكر في الاعتزال بالفترة الحالية، ولكن يبدو أن لدى بلانشيت خطط أخرى تدور بذهنها، وهذا ما أعلنت عنه على هامش مهرجان فني أوروبي.

لماذا تفكر كيت بلانشيت في الاعتزال؟

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فاجأت الممثلة العالمية كيت بلانشيت جمهورها، عن تفكيرها الجاد في الاعتزال، وألمحت أنها تريد أن تنهي مسيرتها الفنية وهي في كامل تألقها، وألا تنتظر حتى تتقدم في السن، وتفقد جزء من رونقها كنجمة حبها وعرفها الجمهور على مدار 3 عقود.

وفي تصريحات لـ Radio time، قالت بلانشيت: "أرغب في الابتعاد عن الأضواء وأريد استكشاف مجالات أخرى في حياتي، ولطالما لم أشعر بالراحة الكافية في تعريف نفسي كممثلة فقط".

لم تكن هذه المرة الأولى التي تصرح فيها بلانشيت عن نيتها في الاعتزال. ففي يناير 2023، أعربت النجمة الحاصلة على جائزتي أوسكار عن رغبتها في الاعتزال، وقالت حينها أن السبب الأساسي وراء ذلك؛ الإجهاد العاطفي والجسدي.

لذلك في تصريحاتها الأخيرة أشارت إلى أن عائلتها اعتادت على سماع تصريحاتها حول الاعتزال ولكنهم لا يأخذونها على محمل الجد، ولكن أكدت بلانشيت أن هذه المرة مختلفة عن كل مرة فكرت بها في الاعتزال.

وقالت بلانشيت: "عائلتي تظن أنني أمزح، لكنني جادة تمامًا، فقد آن الأوان لفعل أشياء أخرى في حياتي".

وأضافت: "أشعر أنني وصلت إلى نقطة أحتاج فيها لإعادة النظر في حياتي المهنية، لم أعد قادرة على تحمل التوتر. قد يكون الوقت قد حان لأتراجع قليلاً، لآخذ نفسًا، وربما أختبر الحياة من منظور آخر بعيدًا عن الأضواء".



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مسلسل Disclaimer

Disclaimer هو آخر مسلسل عُرض لـ كيت بلانشيت، والذي عرض لأول مرة بـ مهرجان فينيسيا السينمائي بنسخته الـ 81، وهو مسلسل نفسي، من تأليف و إخراج ألفونسو كوارون، مأخوذ عن رواية صدرت عام 2015 تحمل نفس الاسم، للكاتب رينيه نايت.

تدور أحداث المسلسل المكون من سبعة أجزاء حول كاثرين ريفنسكروفت، التي تقوم بدورها الممثلة العالمية كيت بلانشيت، وهي صحفية لديها أسرار تخفيها، ولديها ماضٍ يحمل في طياته الكثير، تتمتع كاثرين ببعض الصفات الغليظة، وعدم المرونة في إصدار الأحكام، فهى تصدر أحكاماً حادة وسريعة، نابعة من العقاب وليس التعاطف، ليست مبنية على حقائق مطلعة، بل فقط مجرد مزاعم، وأقاويل سابقين ترددها دون تدقيق، بنيت سمعتها على آثام وتجاوزات الآخرين، حتى ألحقت الضرر بكثيرين بسبب أحكامها هذه؛ ليخرج واحد من ضحايا مزاعمها ويقرر الانتقام بطريقته.

يصل إلى كاثرين كتاب من مجهول، تكون فيه هي وماضيها بطلاً أساسياً في الكتاب، ما يحول حياتها فجأة إلى حجيم، ويكشف أحلك أسرارها، وبينما تسابق كاثرين للكشف عن هوية الكاتبة الحقيقية، تضطر إلى مواجهة ماضيها قبل أن يدمر حياتها وعلاقاتها مع زوجها روبرت وابنهما نيكولاس.

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منْ هم نجوم المسلسل؟

تلعب كيت بلانشيت دور الصحفية كاثرين رافنسكروفت، ويشاركها البطولة أيضاً كيفن كلاين، بينما يلعب ساشا بارون كوهين دور روبرت، زوج كاثرين، ويلعب ابنهما نيكولاس دور كودي سميت ماكفي، كما أن ليزلي مانفيل ولويس بارتريدج وليلى جورج وهويون جونغ سيلعبون أدواراً لم يتم الكشف عنها حتى الآن.



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