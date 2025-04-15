مسلسل تركي جديد بطولة خالد أوزغور.. نجم المتوحش

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أبريل 2025 10:19 مساءً - النجم التركي الشاب خالد أوزغور، بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا في تركيا والوطن العربي بسبب دوره في مسلسل "المتوحش" الذي كان متصدرًا في أغلب الأوقات نسب المشاهدات بين المسلسلات التركية، في موسمه الأول والثاني، وقّع مسلسلاً جديدًا يحمل اسم مبدئي "الفضيحة" والذي يتوقع له النقاد أن يسابق على المركز الأول في موسم المسلسلات التركية القادم.

خالد أوزغور يستعد لمسلسل جديد

لم تصدر معلومات كثيرة عن المسلسل، ولكن أكدت مصادر تركية، أنه مسلسل أكشن رومانسي، تدور أحداثه حول شاب يدعى "إيزيل" متوسط الحال، من عائلة بسيطة، ونشأته كانت تحمل الكثير من الصعاب، يعمل سائق شاحنة، ويقضي أغلب وقته في العمل، وسرعان ما تنقلب حياته رأسًا على عقب بسبب بعض المشاكل التي تواجهه في عمله.

المسلسل إخراج ألطان دونميز، وكتابة أيبرك تشينار، وآيشين أكبولوت، وسيمجي أيواز أوغلو. ووفقًا للصحفية التركية بيرسين، فأن خالد دخل في عزلة تامة استعدادًا لدوره بالمسلسل.

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قصة مسلسل "المتوحش"

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"المتوحش"، مسلسل تركي درامي رومانسي، بدأ عرضه في سبتمبر 2023، وحقق نسب مشاهدات عالية سواء في موطنه الأصلي أو عربياً.

بطولة خالد أوزغور ساري، سيماي بارلاس، يورداير أوكور، دولوناي سويسيرت، تايانش أيايدين، بيرتان أصلاني. وتدور أحداث مسلسل المتوحش حول شاب يدعى يامان، من عائلة ثرية تم اختطافه من جماعة مجهولة في سن الطفولة، وتُرك في منطقة مُعدمة تعاني من الفقر، أغلب سكانها من أطفال الشوارع، ويعملون في القمامة، تربى مع ثلاثة أشخاص اعتبرهم أخواته الحقيقيين، وبعد مرور سنوات يجد الشاب الذي اختُطف عائلته الحقيقية عن طريق الصدفة، ويكتشف أن اسمه الحقيقي "علي"، ويجد نفسه مجبراً ليعيش حياة بعيدة تماماً عن التي عاشها، حيث الترف والأموال والقصور، كما يواجه صعوبات أخرى متعلقة بتقبل إخواته له، والعصابة القديمة التي اختطفته.

خالد أوزغور ساري وسيماي بارلاس وشائعات وجود علاقة عاطفية

وكان قد تصدر النجمان الأتراك خالد أوزغور ساري، وسيماي بارلاس بطلي مسلسل «المتوحش»، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما ظهرت أنباء عن وجود علاقة عاطفية تجمعهما، وذلك ظهر عليهما أثناء تصوير المسلسل، كما رآهما البعض يتجولان في موقع تصوير المسلسل يداً بيد، ولكن لم يدل أي منهما بتصريحات بخصوص هذا الأمر.



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