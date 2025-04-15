وشم جديد لـ جورجينا باللغة العربية.. ماذا كتبت؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أبريل 2025 09:00 مساءً - منذ قدوم جورجينا رودريغيز بصحبة النجم العالمي كريستيانو رونالدو وأولادهما إلى المملكة العربية السعودية، وانضمام كريستيانو لنادي النصر السعودي، وجورجينا يبدو عليها التأثر ببعض التقاليد والعادات العربية، وشاهدناها أكثر من مرة وهي تتحدث كلمات عربية، وتحتسي القهوة العربي، ناهيك عن ظهورها بإطلالات مستوحاة من روح الشرق، وتجلت مظاهر هذا التأثر في وشمها الجديد.

مظاهر تأثر جورجينا بالثقافة العربية

نشرت جورجينا رودريغيز، البالغة من العمر 31 عاماً، مساء أمس، صورة عبر خاصية القصص بحسابها الرسمي على "إنستغرام"، واقتصرت الصورة على يدها اليسرى، التي كانت ترتدي فيها خاتماً ألماسياً ضخماً، وأظهرت بالصورة وشمها الجديد والذي جاء باللغة العربية، وجاءت العبارة كالآتي:"وابعد عنا الشر آمين".

كما كتبت جورجينا على الصورة الجملة نفسها "وابعد عنا الشر آمين"، وسرعان ما انتشرت الصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي لاقت رواجاً كبيراً لدى رواد السوشيال ميديا.

وشم جديد لـ جورجينا باللغة العربية- الصورة عبر خاصية ستوري لحسابها بإنستغرام

قد ترغبين في معرفة جورجينا رودريغيز تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كريستيانو رونالدو يتحدث عن زواجه من جورجينا

دائماً ما تثير علاقة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشريكته جورجينا رودريغيز التساؤلات التي تتعلق بزواجهما وموعده ولماذا لم يتزوجا حتى الآن، فعلاقتهما بدأت منذ عام 2016، ولديهما ابنتان: آلانا، 7 سنوات، وبيلا، عامان، كما أن جورجينا ترعى أطفاله الثلاثة الآخرين.

وفي مقابلة ببرنامجها الواقعي "أنا جورجينا" والذي يعرض عبر أحدى المنصات الرقمية، كشف كريستيانو رونالدو أنه لن يتزوج شريكته جورجينا رودريغيز إلا عندما "يحصلان على التوافق"، أي عندما يكون الوقت مناسباً وتقع كل الأمور في حياتهما في مكانها الصحيح.

قال رونالدو: "أقول لها دائماً: عندما نصل إلى تلك اللحظة، كما هو الحال في كل شيء في حياتنا، وهي تعرف ما أتحدث عنه، قد يكون ذلك بعد عام، أو قد يكون بعد ستة أشهر، أو قد يكون بعد شهر، أنا متأكد تماماً من أنه سيحدث".

جورجينا رودريغز أيضاً كان لها تعليقها حول مسألة زواجها من رونالدو في "أنا جورجينا"، حيث أخبرت عارضة الأزياء كيف سخر منها أصدقاؤها بشأن موعد زواجها، وقالت: "إنهم دائماً ما يمزحون بشأن الزفاف، متى سيكون الزفاف؟ منذ صدور أغنية جينيفر لوبيز "The Ring Or When"، بدأوا يغنونها لي. حسناً، هذا ليس قراري".



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».