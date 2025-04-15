قصة فيلم أحمد وأحمد بطولة السقا وفهمي... وهذا موعد العرض

قصة فيلم "أحمد وأحمد"

موعد طرح فيلم "أحمد وأحمد"

أبطال فيلم "أحمد وأحمد"

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أبريل 2025 07:25 مساءً - يواصل الثنائي، تصوير فيلمهما الجديد "أحمد وأحمد" تمهيداً لطرحه خلال الفترة المُقبلة، حيث يُعد أول الأعمال السينمائية التي تجمعهما بعد سنوات طويلة من ظهور كلّ منهما في أعمال الآخر كضيف شرف؛ إذ يترقب قطاع كبير من الجمهور لهذا المشروع، كونه ينتمي إلى الأعمال التي تنتمي إلى الكوميديا الممزوجة بالإثارة.تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد"، بعد سنوات قضاها "أحمد" في الخارج، يعود إلى مصر ليستقر، لكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله "أحمد" في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه، فيكتشف سراً صادماً بأن خاله هو العقل المدبر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني الآن من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنب أعداء خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم.أعلنت الشركة المنتجة عن تحديد موعد طرح فيلم النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي في دور السينما، حيث سيُعرض في السعودية ودول ‏الوطن العربي الأخرى بدءًا من 19 يونيو القادم، بينما يُطرح في دور العرض المصرية مع بداية الشهر ذاته، ليُنافس في قائمة أفلام عيد ‏الأضحى 2025‏ويُشارك في بطولة الفيلم، بجانب أحمد السقا وأحمد فهمي، كلّ من: غادة عبد الرازق، جيهان الشماشرجي، محمد عبد الرحمن توتة وآخرين، والعمل تأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج أحمد بدوي.

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أفلام عيد الأضحى 2025

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يذكر أنّ الخريطة الأولية لأفلام عيد الأضحى 2025، بدأت تظهر ملامحها نوعاً ما، حيث ستشهد منافسة ساخنة بين عددٍ من كبار النجوم؛ إذ تتضمن القائمة فيلم "المشروع X" بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، وضيفا الشرف هنا الزاهد وماجد الكدواني، وتأليف وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه حول عالم المصريات يوسف الجمال الذي يخوض بصحبة فريقه رحلة موت مليئة بالتحديات والصعوبات، من مصر للڤاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، حتى يثبت نظرية غريبة! ألا وهي ما سر بناء الهرم الأكبر؟ هل كان مقبرة؟".للفنان تامر حسني أيضاً حجز مكانه رسمياً ضمنبعدما أعلن صناعه عن طرحه يوم 29 مايو المقبل أي قبل العيد بأسبوع، ويُشارك في البطولة كلّ من: هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول مهندس يعمل في تصليح الهواتف، يحلم بالزّواج من مؤثّرة على السوشيال ميديا لكنهما يواجهان العديد من العقبات.

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